in foto: (Immagine di repertorio)

Tre persone ferite e un'auto e un autobus distrutti. Questo è il bilancio di un incidente avvenuto ieri sera, martedì 11 dicembre, a Milano. Lo schianto tra i due mezzi è avvenuto in via Comboni ad Affori, periferia Nord del capoluogo lombardo. La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata pochi minuti prima di mezzanotte e l'Areu ha inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente le conseguenze dello scontro tra i due mezzi per le persone coinvolte non si sono rivelate così gravi: i tre feriti, una ragazza di 19 anni e due ragazzi di 21 e 32 anni, sono stati soccorsi in codice verde e giallo. A riportare le conseguenze più gravi è stata la 19enne che si trovava alla guida dell'auto: è stata ricoverata all'ospedale Fatebenefratelli con traumi sparsi in varie parti del corpo. I due ragazzi sono invece finiti all'ospedale di Cinisello Balsamo in codice verde: il 21enne sedeva sul sedile del passeggero dell'auto, mentre il 32enne era alla guida dell'autobus dell'Atm.

L'incidente causato da un'inversione improvvisa

Prima di essere affidati alle cure dei soccorritori, per i feriti è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco: i due passeggeri dell'auto erano infatti rimasti incastrati all'interno delle lamiere. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso per determinare la dinamica. Stando alle prime ricostruzioni a causare l'incidente sarebbe stata l'automobilista con una manovra avventata: avrebbe infatti fatto inversione di marcia senza accorgersi dell'arrivo dell'autobus. A quel punto l'impatto tra i due mezzi è stato inevitabile.