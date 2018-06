in foto: Alex Crippa (Facebook)

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 21 anni che, ieri notte, era stato trovato in un'auto ribaltata vicino Lecco, lungo la vecchia strada che collega la città sul lago con la Valsassina. La vettura su cui viaggiavano il 21enne e un amico di un anno più giovane era stata trovata ribaltata nella notte tra venerdì e sabato, dopo un incidente stradale dalla dinamica ancora poco chiara. Il 21enne era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco: nonostante le cure in terapia intensiva questa sera il giovane è stato dichiarato morto. La vittima si chiamava Alex Crippa ed era residente a Lecco. L'altro passeggero a bordo della vettura, un ragazzo di 20 anni, era stato soccorso e trasportato in codice verde in ospedale: le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

L'incidente, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 3 della notte tra il 22 e il 23 giugno sulla via vecchia Valsassina. L'auto sulla quale viaggiavano i due giovani sarebbe uscita di strada e si sarebbe ribaltata in un tratto in discesa tra Ballabio e Lecco: non si sa chi fosse alla guida. Sul posto erano intervenute due ambulanze, un'automedica, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Lecco. I due ragazzi non erano rimasti all'interno della vettura, ma erano stati catapultati all'esterno: per Alex, purtroppo, i traumi riportati nell'episodio si sono rivelati fatali.