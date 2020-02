È morto il ragazzo di 27 anni di Como rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sull'autostrada A4 tra Monza e Agrate Brianza. Il giovane si trovava con altre due persone – un 27enne e una donna di 34 anni – a bordo di un'auto che si è ribaltata domenica 16 febbraio una decina di minuti dopo le 15. Stando a quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato sbalzato fuori dal veicolo al momento dell'impatto, riportando ferite gravissime.

Incidente sull'autostrada A4: morto un ragazzo di 27 anni

Sul posto sono intervenute cinque squadre del 118 Areu con ambulanze, un'automedica e un mezzo dell'elisoccorso di Milano. All'arrivo dei soccorritori il ragazzo era già in arresto cardiaco. Dopo la corsa all'ospedale San Gerardo di Monza, i medici hanno provato a rianimarlo, ma tutti gli sforzi sono risultati vani. Le altre due persone coinvolte hanno riportato conseguenze meno gravi e sono stati soccorsi in codice verde al pronto soccorso di Monza e Vimercate.

Da chiarire le cause dello schianto

Allertati anche gli uomini della polizia stradale, per i rilievi del caso, e il personale di Autostrade per l'Italia, che ha lavorato per gestire il traffico, bloccato in direzione di Bergamo. In breve si sono formate lunghe code e la situazione si è normalizzata solo nel tardo pomeriggio. Restano da chiarire le cause dell'incidente.