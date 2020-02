in foto: Foto Autostrade/Corriere.it

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 16 febbraio, sull'Autostrada A4 tra Monza e Agrate Brianza in direzione di Venezia. È successo poco dopo le 15. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, tre persone sarebbero rimaste ferite e una di loro sarebbe in gravissime condizioni. Si tratterebbe di due ragazzi di 27 e 30 anni e di una donna di 34 anni. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale, il personale di Autostrade per l'Italia, ambulanze e un'eliambulanza del 118. Proprio l'elicottero è servito al trasporto d'urgenza del 30enne al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Il 30enne sarebbe arrivato al nosocomio in arresto cardiaco. Sconosciuta, per ora, resta la dinamica dell'incidente.

Lunghe code tra uscita Milano est e il bivio per l'Autostrada A4

Le forze dell'ordine hanno disposto la chiusura dell'Autostrada Milano-Venezia tra Monza e l'uscita di Agrate. In seguito è stata riaperta al traffico una sola corsia. Si sono formate lunghe code tra l'uscita Milano Est e il bivio tra la A4 e il Raccordo Tangenziale Est. Autostrade per l’Italia consiglia, per la direzione Brescia, l’entrata al Bivio Tangenziale est/Raccordo A4 TO-TS su A51 Tangenziale est Milano. Uscita consigliata provenendo da Milano: Bivio A4/Tangenziale Nord MI.

L'annuncio di LuceVerde alle 16.30: "A4 Milano-Brescia traffico NON PIU' BLOCCATO tra Monza e bivio Tangenziale est Est Milano > Brescia coda di 3 km"