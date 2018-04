in foto: (Immagine di repertorio)

Paura questa mattina in via Veglia, a Milano. Pochi minuti prima delle 9, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, tre persone sono state investite da un'auto. Alla guida della vettura c'era una ragazza di 29 anni, che si è subito fermata. Non è chiara la dinamica dell'investimento, avvenuto in zona Istria: la conducente è stata ascoltata a lungo dagli agenti della polizia locale di Milano, giunti sul posto assieme a due ambulanze e a un'automedica del 118. La giovane automobilista non ha riportato traumi e ha rifiutato il trasporto in ospedale, al contrario delle tre persone investite: una ragazza di 25 anni, una donna di 35 e il suo figlioletto di due anni.

A preoccupare maggiormente i soccorritori, considerando la giovane età, è stato proprio il bimbo: il piccolo è stato portato all'ospedale Niguarda assieme alla madre per accertamenti. L'ingresso in ospedale è avvenuto in codice giallo per il bimbo e in codice verde per la madre: le condizioni del piccolo non sarebbero comunque gravi. Sempre al Niguarda è stata accompagnata anche la ragazza di 25 anni, anche lei in codice verde: nell'investimento ha riportato solo lievi ferite. Spetterà ai vigili urbani adesso ricostruire esattamente quanto avvenuto e accertare eventuali responsabilità nell'episodio da parte dell'automobilista: sembra che i tre pedoni stessero attraversando sulle strisce pedonali quando sono stati urtati dall'auto. Una circostanza che aggraverebbe la posizione della conducente della vettura.