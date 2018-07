Sbagliare carburante, mettendo benzina nella propria auto alimentata a gasolio (o viceversa) è uno degli incubi nascosti di tutti gli automobilisti. Per alcuni di loro, residenti a Bergamo, l'incubo potrebbe essersi tramutato in realtà, ma non per colpa loro. Secondo quanto riporta il quotidiano locale "L'Eco di Bergamo", difatti, lo scorso venerdì diversi automobilisti avrebbero riscontrato problemi alle loro automobili dopo aver fatto rifornimento di benzina alla stazione di servizio dell'ipermercato Auchan, che si trova in via Carducci. I conducenti si sono trovati alle prese con il veicolo che procedeva a scatti e la spia del motore accesa. Sintomi dopo i quali qualcuno si è recato dal proprio meccanico di fiducia per capire quale fosse il problema. La diagnosi è stata sempre la stessa: nel serbatoio delle vetture, oltre alla benzina, era presente una quantità di diesel.

Gli automobilisti sono quindi tornati al distributore a chiedere spiegazioni e i vertici dell'ipermercato Auchan, dopo le lamentele di diversi clienti, hanno provveduto a chiudere il distributore: "A seguito delle prime segnalazioni di malfunzionamento da parte dei clienti la stazione di carburanti, rifornita da Tamoil, è stata immediatamente chiusa – ha comunicato l'azienda in una nota – Saranno necessarie analisi di laboratorio per accertare eventuali problematiche. Intanto la stazione resta chiusa in via precauzionale".