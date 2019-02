in foto: La pensilina divelta (Foto da Facebook)

Grave incidente stradale questa mattina a Brescia. Attorno alle 8.30, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, un'auto fuori controllo ha travolto quattro persone che si trovavano sul marciapiede vicino a una pensilina dell'autobus. L'episodio è avvenuto in via Branze, vicino alla facoltà di Ingegneria: il conducente della vettura, un suv Bmw X1, ha perso il controllo dell'auto per cause ancora da accertare, anche se potrebbe essere stato colto da un malore. La potente Bmw si è scontrata con un'altra auto che si è poi ribaltata, travolgendo i pedoni e la pensilina del bus.

I quattro feriti sono stati portati in ospedale: traffico in tilt

Sono quattro le persone rimaste ferite: due uomini di 55 e 21 anni, una ragazza di 25 anni e una quarta persona di cui ancora non si hanno informazioni. Stando a quanto riporta l'Areu uno dei feriti sarebbe grave: è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale. L'incidente ha mandato il tilt il traffico, anche perché avvenuto all'ora di punta: tutta la zona Triumplina è stata bloccata per consentire l'intervento dei soccorritori. Gli altri feriti sono stati trasportati due in codice giallo alla Poliambulanza e all'ospedale Città di Brescia e uno in codice verde sempre alla Poliambulanza. La complessa dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale.