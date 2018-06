Auto finisce fuori strada e prende fuoco: ragazza morta carbonizzata a Cremona

Una ragazza è morta carbonizzata nella notte a San Giovanni in Croce, in provincia di Cremona. La giovane, la cui identità non è stata resa nota, si trovava in un’auto assieme a un ragazzo, che era alla guida. La vettura è finita per cause da accertare fuori strada, terminando la sua corsa in un fossato. Il ragazzo è riuscito a uscire dall’auto per dare l’allarme, ma in quel momento la vettura ha preso fuoco: per la passeggera non c’è stato scampo.