in foto: (Foto di repertorio)

Incidente mortale a Milano nella serata di ieri, mercoledì 27 giugno. La vittima è una donna di 68 anni, A.M. Stando a quanto ricostruito, ieri sera stava attraversando la strada in via Archimede, zona Dateo, mentre il semaforo per i pedoni era rosso. Ininfluente dunque il fatto che la donna si trovasse sulle strisce: un uomo, a bordo di una moto, non è riuscito a frenare in tempo e ha travolto la donna. L'incidente, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 20.30. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, oltre agli agenti della polizia locale. Le condizioni della donna sono subito apparse critiche: trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Niguarda, la 68enne è purtroppo morta una volta giunta nella struttura, a causa della gravità dei traumi riportati nell'impatto.

Altri due incidenti simili a Milano nella giornata di ieri

Sul luogo dell'incidente si sono fermati i vigili, per i rilievi di rito. Oltre a ricostruire a grandi linee la dinamica di quanto accaduto, gli agenti della locale dovranno adesso capire se il motociclista stesse viaggiando oltre i limiti di velocità consentiti. L'uomo, che si è fermato subito dopo l'impatto, è comunque uscito illeso dall'incidente. La giornata di ieri è stata costellata da altri due episodi simili a Milano. Una 30enne è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da una moto tra via Scanio Sforza e viale Tibaldi, mentre un'altra donna di 35 è stata investita in via Paleocapa, vicino alla stazione Cadorna: stava attraversando sulle strisce ed è stata colpita da un'auto, anche se fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.