in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi nel territorio di Grumello Cremonese, in provincia di Cremona. Attorno alle 12.30 un uomo è stato travolto da un treno regionale Trenord. Secondo quanto ricostruito finora l'uomo, un 52enne, ha attraversato i binari all'altezza di un passaggio a livello che si trova sulla strada tra Crotta d'Adda e Grumello Cremonese, le cui sbarre erano regolarmente chiuse. Il 52enne non si sarebbe accorto dell'arrivo del convoglio, che lo ha colpito in pieno ferendolo gravemente. Sul posto sono intervenuti due elicotteri, un'ambulanza e un'automedica del 118, oltre ai carabinieri della compagnia di Cremona. Il ferito è stato caricato su un elicottero decollato dall'ospedale di Bergamo e trasportato al Giovanni XXIII, dove è stato ricoverato in codice giallo.

Le conseguenze dell'incidente sulla circolazione ferroviaria

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dell'autorità giudiziaria la circolazione ferroviaria fra Pizzighettone e Acquanegra Cremonese (sulla linea Milano-Codogno-Cremona-Mantova) è rimasta sospesa dalle 12.30 fino alle 13.50, come riporta Rete ferroviaria italiana. I treni in viaggio hanno subito ritardi fino a 80 minuti, mentre un convoglio è stato limitato nel percorso. Attorno alle 14 la circolazione è lentamente tornata alla normalità.