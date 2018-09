Fine di marzo del 2019: questa, con ogni probabilità, sarà la data in cui scatteranno gli aumenti per i biglietti dei mezzi pubblici a Milano. L'incremento più consistente riguarderà il biglietto per una corsa singola: i ticket ordinari per autobus, tram e metro passeranno da 1,5 a 2 euro. Aumenteranno anche gli abbonamenti, ma solo il settimanale e il mensile, che passerà dai 35 ai 39 euro (prezzo dell'abbonamento standard). Non aumenteranno l'abbonamento annuale (che potrà anche essere rateizzato mensilmente al costo di 27,5 euro) e gli abbonamenti riservati ad anziani e giovani under 26. I giovanissimi, cioè ragazzini fino a 14 anni, viaggeranno sempre gratis su tutti i mezzi pubblici, anche se non accompagnati. Per quanto riguarda gli anziani, invece, il Comune sta pensando di non fissare un'età da cui far partire le agevolazioni, perché vorrebbe che a beneficiarne fossero tutti coloro che sono in pensione: attualmente la soglia per gli sconti era fissata a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.

L'aumento dei biglietti era stato annunciato negli scorsi mesi dal sindaco Beppe Sala come "prezzo da pagare" (è il caso di dirlo) per i tagli di Stato e Regione agli enti locali e per l'aumento della dimensione e della qualità del trasporto pubblico milanese (a Milano è in fase di realizzazione la quinta linea della metropolitana). Le indiscrezioni sulla data esatta da cui scatteranno i rincari si sono susseguite nel corso degli ultimi mesi (si era parlato prima di gennaio e poi genericamente di marzo 2019): adesso pare appunto che i nuovi ticket maggiorati saranno venduti a partire dalla fine del prossimo marzo.