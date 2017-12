in foto: (Immagine di archivio)

Trasportava nel suo veicolo, in pessime condizioni igieniche, il pesce surgelato da vendere poi nel negozio di famiglia. Un uomo, residente nel Pavese, è stato fermato dalla polizia stradale di Milano ad Assago, nell'hinterland di Milano. Nella sua vettura trasportava diversi prodotti alimentari, tra cui pesce surgelato conservato in violazione delle più elementari norme di igiene e soprattutto della normativa europea che regola il trasporto di alimenti deperibili destinati a essere consumati dall'uomo. L'accordo, che prende il nome di Atp (Accord transport perissable), prevede che le derrate alimentari deperibili siano trasportati in particolari veicoli refrigerati e a determinate temperature: regole che l'uomo aveva completamente disatteso.

L'uomo è stato multato per oltre mille euro.

L'operazione della polizia stradale, di cui ha dato notizia la questura di Milano, è avvenuta poco prima di Natale: un periodo in cui i consumi alimentari si impennano e in cui aumentano i controlli per far sì che tutto ciò che arriva sulel nostre tavole sia fresco e rispetti le norme igieniche. Non sarebbe stato così per coloro che avessero acquistato il pesce in questione. Ai controlli della stradale hanno partecipato anche esperti dell'Agenzia per la tutela della salute di Milano (l'ex Asl), che hanno verificato il mancato rispetto delle normative in materia e le pessime condizioni igieniche del pesce che sarebbe finito in vendita. PEr l'uomo è scattata una multa di 1.085 euro, il fermo amministrativo del veicolo e il ritiro della carta di circolazione. Rischia però altre sanzioni: proseguono infatti gli accertamenti nel suo negozio di alimentari.