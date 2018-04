I "ladri dei pacchi" agivano da almeno quattro anni. Rubavano la merce che ignari cittadini acquistavano online e che attendevano fiduciosi nelle proprie abitazioni. Ma quella merce non arrivava mai a destinazione, perché veniva prima intercettata dalla banda, formata da cinque persone, tutte di nazionalità peruviana. I cinque ladri sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni dopo due giorni di pedinamenti, giunti al termine di una complessa indagine: adesso devono rispondere di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti.

I ladri si fingevano spedizionieri e rubavano i pacchi

Come agiva la banda? Il modus operandi era sempre lo stesso: i cinque, forse grazie all'aiuto di "talpe" all'interno delle ditte di corrieri espresso, si camuffavano con le divise degli spedizionieri e rubavano i colli da consegnare. I furti sarebbero stati "mirati": la banda cioè programmava prima quale corriere derubare, sulla base delle consegne in programma. La banda agiva in tutta la provincia di Milano: avrebbe messo a segno in poco più di due mesi sette furti, ma altri colpi erano in programma e altri, forse, erano stati commessi in passato. Il valore della merce rubata ammonta secondo i carabinieri a oltre 300mila euro. Nelle abitazioni dei fermati, identificati dopo due giorni di pedinamenti, è stata trovata merce per un valore di oltre 40mila euro. L'operazione dei carabinieri di Sesto, che ha messo fine all'attività del gruppo criminale, è stata denominata "Speedy Gonzales".