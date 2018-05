in foto: (immagine di repertorio)

Armato di un mitragliatore, poi rivelatosi essere un'arma per il soft air priva di tappo rosso, aveva rapinato tre persone su un treno regionale in servizio sulla tratta Milano-Lecco. Con questa accusa un ragazzino di soli 17 anni, ma già con un lungo elenco di precedenti alle spalle, è stato arrestato dai carabinieri di Lecco ed è finito in carcere. Il ragazzo, nato a Lecco e residente a Sondrio, la sera dello scorso 29 gennaio avrebbe rapinato tre persone in due distinte circostanze tra le stazioni di Airuno e Calolziocorte, sempre a bordo di un treno regionale. Prima il giovane, impugnando l'arma e con il volto coperto da cappuccio e bavaglio, aveva affrontato due studenti stranieri, facendosi consegnare alcune decine di euro. Poi aveva cercato di rapinare un pensionato, che aveva però reagito mettendo in fuga il giovane rapinatore.

I carabinieri sospettano che il ragazzino possa essere l'autore anche di altre rapine simili, forse insieme ad altri complici. In passato il ragazzino era già finito in carcere: la prima volta nel 2016 (quindi quando aveva solo 15 anni) per una rapina in un supermercato in Romagna, e poi lo scorso anno dopo un furto negli spogliatoi del centro sportivo Bione di Lecco: il ragazzino, scoperto, aveva aggredito le forze dell'ordine. Adesso il 17enne è tornato in carcere in base a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Milano.