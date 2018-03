Solo 15 anni, ma già un modus operandi da consumati criminali. Due ragazzini, entrambi italiani, sono stati arrestati dagli agenti del commissariato Lorenteggio, a Milano, per aver tentato di rapinare un coetaneo alla fermata metro di Bisceglie, capolinea della linea rossa. Ma, secondo quanto loro stessi hanno affermato, i due potrebbero essere gli autori di altri colpi simili, sempre avvenuti nella zona di Bisceglie. Non si esclude che, oltre ai due ragazzini arrestati siano coinvolti altri giovanissimi, loro complici. L'episodio che ha fatto scattare le manette per i due baby rapinatori è avvenuto lo scorso venerdì 9 marzo, come riporta la testata "Milanotoday". I due giovani malviventi sono stati notati nel pomeriggio alla fermata Bisceglie dai poliziotti, che li hanno seguiti fino al parco Sempione. Qui sono stati fotografati mentre si scambiavano con altri coetanei un coltello con manico rosso. Gli agenti del commissariato Lorenteggio hanno seguito i due baby criminali nuovamente fino alla fermata Bisceglie, dove i due hanno avvicinato il loro coetaneo, che stava aspettando il padre, minacciandolo col coltello e cercando di rapinarlo di quello che aveva in tasca.

A quel punto i poliziotti sono entrati in azione, arrestando i due baby rapinatori. In questura i due giovani hanno "confessato" spontaneamente di essere i responsabili di altri colpi simili, tutti avvenuti nei primi giorni di marzo con lo stesso modus operandi: un coltello e le minacce a ragazzini che si trovavano nella zona di Bisceglie. Telefonini e altri ogetti tecnologici, oltre a capi d'abbigliamento, sono il bottino dei colpi, effettivamente avvenuti: al momento però non ci sarebbero elementi per attribuire anche queste rapine ai due ragazzi arrestati. Proseguono, in tal senso, gli accertamenti della polizia.