È iniziato tutto come un normale incontro tra due proprietari di cani, che si erano trovati in un parco pubblico di Arese, alle porte di Milano, dove entrambi avevano portato a passeggiare i loro amici a quattro zampe. Ma pochi minuti dopo l'incontro un uomo ha iniziato a molestare una donna di 45 anni: prima ha cercato di baciarla e poi l'ha palpeggiata. L'episodio è accaduto in via dei Platani. L'aggressore ha desistito solo quando la donna ha iniziato a urlare e si è poi allontanata. L'indomani, però, la donna si è presentata in caserma dai carabinieri per denunciare l'accaduto. Ai militari ha raccontato quant'era successo, riferendo anche tutti i particolari che l'uomo le aveva raccontato prima di molestarla: in particolare dettagli sulla nuova casa nella quale si era trasferito da poco e sull'auto del molestatore.

Sono stati proprio questi elementi a permettere ai militari dell'Arma di individuare l'aggressore: i carabinieri hanno infatti incrociato i dati delle persone che avevano traslocato da poco nella zona con quelli della vettura dell'uomo. Poi hanno acquisito delle foto del sospettato, che la donna ha riconosciuto senza ombra di dubbio. Il molestatore è quindi stato fermato con l'accusa di molestie sessuali e portato in carcere, a San Vittore. Si tratta di un cittadino italiano di 58 anni, disoccupato.