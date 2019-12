in foto: (La frana sulla provinciale 7 / Foto Facebook)

Una frana causata dalle numerose precipitazioni di questi giorni si è riversata lungo la strada provinciale 7, che collega Casalzuigno ad Arcumeggia, in provincia di Varese. È successo nella serata di giovedì 19 dicembre, attorno alle 19, quando circa un metro quadro di alberi e sassi si è staccato dalla montagna andando a depositarsi sulla carreggiata, che è stata chiusa in via precauzionale per evitare danni ancora più gravi.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo in cui si è verificato lo smottamento sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra. Il loro intervento è stato necessario per iniziare ad effettuare un primo sopralluogo e per farsi un'idea delle condizioni della strada. Insieme a loro anche alcune squadre della protezione civile della comunità montana della valli del Verbano e il sindaco di Casalzuigno Danilo De Rocchi.

Le condizioni meteorologiche

A provocare lo smottamento della montagna sopra la provinciale 7 sono state le forti piogge degli ultimi giorni. Il giorno 19 dicembre era stata diramata l'allerta meteo arancione dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. Le autorità hanno deciso di continuare a tenere chiusa al traffico la strada, per una ragione di sicurezza. Non si esclude che si possa verificare una seconda frana nelle prossime ore. Secondo le previsioni anche la giornata di oggi, venerdì 20 dicembre, sarà segnata dalle numerose precipitazioni, che potrebbero riversarsi incessanti in tutto il territorio del varesotto, con possibili ulteriori disagi in tutta la regione.