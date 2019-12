Allerta meteo a Milano giovedì 19 dicembre per maltempo. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse a partire dalle ore 18 della giornata di oggi. Attesi forte pioggia e intensi temporali. Il colore dell'allerta è arancione, per rischio esondazione dei fiumi. La protezione civile ha diramato l'avviso e si è attivata, pronta ad intervenire in caso di necessità sul territorio. Sorvegliati speciali il Seveso e il Lambro, per l'intensificazione delle precipitazioni prevista fino a sabato. Preso atto del bollettino, il Comune di Milano ha disposto il monitoraggio dei livelli dei due fiumi.

Previsioni meteo Milano domani, venerdì 20 dicembre

Le previsioni meteo a Milano per venerdì 20 dicembre registrano pioggia intensa per tutto l'arco della giornata. Come spiegano gli esperti de IlMeteo.it è in atto sull'Italia e sulle regioni del Nord, una fase di maltempo "molto capricciosa" che tenderà ad intensificarsi progressivamente nelle prossime ore, protraendosi fino al weekend. Domani ci attende una giornata all'insegna di forti piogge e precipitazioni anche a carattere temporalesco, che colpiranno il capoluogo e la Lombardia. Monitorati i fiumi, possibili allagamenti.

Previsioni meteo Milano 21 e 22 dicembre

Il fine settimana del 21 e 22 dicembre sarà all'insegna del maltempo, o comunque, della forte instabilità a Milano e in Lombardia. La pioggia cadrà almeno fino a sabato, con temperature comprese tra minime di 8 e massime di 10 centigradi. Il tempo dovrebbe migliorare parzialmente domenica, quando si attende il ritorno del sole.