in foto: Immagine di repertorio

Ad Arcore, comune in provincia di Monza e Brianza, qualcuno ha rubato le mascherine protettive che il Comune sta consegnando a tutti i cittadini. A denunciare pubblicamente l'accaduto è stato il sindaco della cittadina, Rosalba Colombo, che ha scritto un post su Facebook allegando anche lo screenshot di una segnalazione di un suo concittadino: "Non trovo le parole per definire coloro che fanno gesti di questo genere – ha scritto Colombo – Meschini? Cretini? Indegni? Scegliete voi". Il sindaco non riesce a capire il senso di un simile gesto, dal momento che, come spiega lei stessa, il Comune ha sempre consegnato le mascherine "a tutti coloro che le hanno richieste e continueremo a farlo". "Le consegniamo a ogni famiglia", ha detto Colombo. Evidentemente c'è però chi, per egoismo o per paura di non essere raggiunto dalla distribuzione, ha pensato bene di assicurarsi le mascherine, uno degli oggetti più ricercati durante questa emergenza Coronavirus, rubandole dalle cassette delle lettere degli altri.

Furti analoghi anche a Villasanta: d'ora in poi i volontari citofoneranno

Le mascherine erano state distribuite dai volontari della protezione civile e della Croce rossa, che le avevano imbucate nelle cassette della posta. Più di un cittadino ha però segnalato che i propri dispositivi sono stati rubati subito. Ogni famiglia di Arcore, che conta circa 18mila abitanti, ha ricevuto 4 mascherine. Impossibile al momento sapere se il ladro (o più probabilmente i ladri) sia una persona del posto oppure qualcuno che proviene da fuori, e che ha battuto il paese, noto tra le altre cose per ospitare Villa San Martino, residenza di Silvio Berlusconi, per fare incetta dei dispositivi di protezione. I furti non si sono comunque verificati solo ad Arcore, ma anche a Villasanta, altro comune brianzolo. E, per evitare che altri episodi analoghi si ripetano anche in futuro, sono stati presi dei provvedimenti: i volontari sono stati infatti invitati a citofonare alle persone prima di lasciare loro le mascherine nelle cassette delle lettere. E tutti i cittadini sono stati invitati a ritirare subito le mascherine visto che ormai, come si è capito, vanno letteralmente a ruba.