Per giorni avrebbe picchiato l'anziano invalido che doveva accudire. Protagonista del bruttissimo episodio un uomo di 47 anni, di professione badante. La vicenda è avvenuta a Cazzago San Martino, in provincia di Brescia: al momento il badante, un uomo di nazionalità cingalese, ha ricevuto il divieto di dimora nel paese ed è in attesa del processo. Dovrà difendersi dalle gravi accuse che gli sono contestate: maltrattamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Sono stati i famigliari dell'anziano, un uomo di 77 anni completamente invalido, a scoprire il trattamento disumano che il loro parente era stato costretto a subire. Lunedì sera, rientrando a casa, hanno trovato infatti il 77enne col volto tumefatto e in lacrime. A ridurlo in quello stato sarebbe stato proprio il badante, assunto da appena una settimana. L'uomo, quando i famigliari dell'anziano sono entrati in casa, era ubriaco sul letto dell'abitazione. E stando a quanto ricostruito finora il 47enne sarebbe rimasto in stato di ebbrezza anche nei giorni precedenti, in cui è rimasto solo con il 77enne. In casa sono infatti state trovate diverse bottiglie di liquore, tutte vuote.

Il badante è in attesa del processo

Non è ancora chiaro quanti giorni il badante e l'anziano abbiano trascorso assieme. Di certo c'è che, quando l'uomo è stato allontanato dai parenti del 77enne, se n'è andato reagendo in malo modo. Sul posto sono arrivati i carabinieri che lo hanno arrestato. L'uomo ha precedenti per rapina, maltrattamenti e violenza in famiglia: l'arresto è stato convalidato e per il 47enne è scattato il divieto di dimora a Cazzago.