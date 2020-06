in foto: Immagine di repertorio

Il corpo senza vita di una donna di 93 anni, G.G. le sue iniziali, è stato ritrovato questa mattina nella sua abitazione a Jerago con Orago, in provincia di Varese. Il cadavere della 93enne presentava ferite compatibili con un evento violento, un'aggressione. La principale ipotesi al vaglio degli inquirenti è che l'anziana possa essere rimasta uccisa al culmine di una lite con la figlia, G.G., una donna di 72 anni che abitava con lei e che soffre di disturbi psichiatrici. La 72enne è stata trasportata in ospedale dagli stessi operatori del 118 che hanno cercato di soccorrere la madre, per la quale purtroppo però non c'era ormai più niente da fare.

Ancora in corso i rilievi da parte dei carabinieri

Il macabro ritrovamento è avvenuto poco prima delle 8 di mattina nella casa di corte in cui abitavano le due donne, in via Giuseppe Mazzini. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche i carabinieri di Gallarate, che indagano sull'accaduto, e il pubblico ministero di Busto Arsizio che coordina le indagini. A dare l’allarme ai carabinieri sarebbe stata, secondo la testata locale "Varesenews", la nipote della vittima, contattata proprio dalla figlia della 93enne. Nella casa in cui è avvenuta la tragedia, nel centro storico di Jerago con Orago, sono ancora in corso i rilievi degli investigatori dell'Arma per ricostruire con esattezza l'accaduto. Pare che la 93enne sia stata colpita al capo da una statuetta, forse scagliata dalla figlia o utilizzata come arma impropria per aggredirla.