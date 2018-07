Non si avevano sue notizie ormai da giorni. E l'84enne Rita Fornoni, residente a Chiari, in provincia di Brescia, non poteva più darne: era infatti morta nella sua abitazione, presumibilmente per cause naturali. Il suo decesso è stato scoperto solamente dopo circa quattro giorni, grazie a una segnalazione dei vicini di casa dell'anziana. L’84enne è stata trovata morta in casa dai carabinieri e dai vigili del fuoco, intervenuti nell'appartamento nel centro della cittadina. Nessun segno di effrazione, né altri elementi che possano far pensare a una fine diversa da quella per cause naturali: il medico legale non ha riscontrato segni di aggressione sul corpo dell'84enne e non è stata disposta l'autopsia. La salma è stata riconsegnata alla famiglia, che potrà occuparsi dei funerali. Rita Fornoni, classe 1934, era originaria di Corzano ma si era trasferita da piccola con le tre sorelle a Chiari. Viveva da sola, da quando la sorella Teresa era morta, solo qualche mese fa. Rita aveva evidentemente diradato le sue uscite in pubblico, tanto che per giorni nessuno si è insospettito della sua prolungata assenza. La sua morte si inscrive in quei casi che vengono etichettati come "drammi della solitudine", che purtroppo riguardano spesso anziani soli.