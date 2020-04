in foto: immagine di repertorio

Da lunedì a Milano ci saranno 180 agenti di polizia locale in più su tutto il territorio, tra questi anche 64 nuove reclute: in totale saranno così 640 agli agenti che presidieranno l'area metropolitana di Milano a controllo del rispetto delle misure restrittive varate dal governo. La comunicazione è giunta attraverso una nota ufficiale dal comandante della polizia locale Marco Ciacci che ha così colto l'occasione per ringraziare gli agenti e gli ufficiali della Polizia locale di Milano "per il grande lavoro che stanno svolgendo al servizio della cittadinanza".

"La bella stagione non deve indurre le persone ad uscire di più, dunque noi controlleremo ancora di più – ha spiegato il comandante – da inizio emergenza ad oggi abbiamo effettuato 14.750 verifiche sugli esercizi commerciali con 105 violazioni contestate, 337 verifiche su abusivismo commerciale e 9 sequestri, oltre 1.000 verifiche di ottemperanza dell'obbligo di quarantena o isolamento su indicazione di Ats e controllato centinaia di persone su strada". In particolare gli agenti controlleranno il rispetto delle prescrizioni con particolare attenzione a luoghi di aggregazione, attività commerciali ed esercizi pubblici aperti, rispetto delle chiusure e dei divieti, parchi e giardini, rispetto di quarantene e isolamenti.

Proprio questa mattina il sindaco di Milano Beppe Sala, nel consueto video messaggio su Facebook per fare il punto della situazione, aveva annunciato un'intensificazione dei controlli da parte della polizia locale: "Ho convocato il comandante della polizia locale Ciacci per chiedere più controlli e ho chiamato anche il prefetto perché c'è oggettivamente troppa gente in giro, però mettiamoci d'accordo – ha detto il sindaco – non è che il gioco del momento è guardie e ladri. Il vostro dovere è stare in casa, anche perché le guardie non sono sufficienti per controllare i comportamenti di un milione e quattrocentomila persone per cui ognuno deve fare più che mai il proprio il mio dovere".