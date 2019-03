Ancora problemi sulla metropolitana di Milano. Lunedì 11 marzo, attorno alle 13, la circolazione dei treni sulla linea M1 (la rossa) è stata interrotta. Il motivo, secondo quanto comunicato da Atm (l'azienda dei trasporti) in risposta a un utente che ha chiesto informazioni su Twitter, è stato la presenza di una persona sui binari nella stazione di Lotto. La situazione ha spinto gli addetti di Atm a togliere la tensione sulla linea: questo, però, avrebbe provocato dei problemi a un treno che non è più riuscito a ripartire. La necessità di portare il convoglio in deposito ha provocato rallentamenti a catena su tutto il resto della linea. Solo attorno alle 14 la circolazione è lentamente tornata alla normalità, anche se permane qualche rallentamento.

L'inchiesta per le frenate d'emergenza

Per la metropolitana di Milano non è certo un periodo facile. La scorsa settimana, prima lunedì e poi sabato, si sono verificate due frenate d'emergenza che hanno causato decine di feriti, tra cui un uomo in gravi condizioni. Gli eventi, che si sono ripetuti con notevole frequenza nell'anno in corso e anche gli anni passati, hanno spinto la procura di Milano ad aprire due inchieste al momento senza ipotesi di reato né indagati per cercare di capire a cosa siano riconducibili questi improvvisi e bruschi stop. Secondo la stessa Atm in sette casi su dieci il sistema di segnalamento attivo sulla linea rossa ha rilevato falsi allarmi, facendo entrare in funzione la frenata d'emergenza. Per Atm il sistema funziona e quello su cui si deve lavorare è solo l'intensità della frenata: si attendono però adesso le conclusioni della procura.