in foto: Un negozio Amazon 4 star (Archivio Getty images)

Un'indiscrezione che circola in queste ore potrebbe fare felici gli amanti dello shopping online e non solo. Stando a quanto riportato dal sito "Dday.it", infatti, il colosso dell'e-commerce Amazon sarebbe pronto ad aprire il suo primo negozio "fisico" in Italia. Un posto reale, con tanto di muri e scaffali, dove gli amanti dei prodotti venduti dall'azienda di Jeff Bezos potrebbero trovare in vendita una selezione dei migliori prodotti. Il primo negozio reale di Amazon in Italia dovrebbe aprire a Milano: ed effettivamente in questo caso non c'è molto da stupirsi. Anche perché sempre nel capoluogo lombardo lo scorso anno, in occasione del Black Friday, era stato aperto un "pop-up store" (cioè un negozio temporaneo) che era servito come vetrina per i prodotti più venduti dal colosso online.

Nel negozio saranno in vendita solo i prodotti con le migliori recensioni

Il negozio che dovrebbe aprire a Milano (il condizionale è d'obbligo dal momento che dall'azienda nessuno conferma né smentisce la notizia) ricalcherebbe quello che esiste già a New York, nel quartiere di Soho. Si tratta di un negozio "4 star": vale a dire che all'interno sono messi in vendita solo i prodotti che hanno ottenuto le migliori recensioni da parte dei clienti (con giudizi che si esprimono attraverso stelle su una scala che va da zero a cinque), da quattro stelle in su. Nell'Amazon 4 star ci sarà dunque il meglio di quanto venduto a livello virtuale. Circola anche una possibile data d'apertura: aprile. Non resta a questo punto che aspettare per capire se Milano, dopo l'Apple store e gli Starbucks, giusto per citare le ultime aperture più eclatanti, potrà fregiarsi anche di un negozio Amazon.