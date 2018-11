in foto: Il pop–up store di Amazon che aprirà a Milano

Aprirà in occasione della settimana del Black Friday, e per accogliere il Natale ormai alle porta, il primo pop-up store in Italia targato Amazon. Sorgerà a Milano, in Via Dante 14, nel cuore dello shopping del capoluogo lombardo e sarà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00. Ma come tutti i pop-up store sarà aperto solo per un periodo limitato di tempo: lo shop infatti aprirà il 16 novembre e chiuderà il 26 novembre e avrà anche un nome "Amazon Loft for Xmas". Preparatevi dunque ad approfittare delle offerte speciali che il colosso dell'e-commerce riserverà ai clienti italiani in occasione del celebre cosiddetto venerdì nero, che quest'anno cadrà il 23 novembre. Si tratta del giorno in cui negli Stati Uniti i brand propongono i propri prodotti a prezzi stracciati: Amazon è riuscita a portare questa tradizione anche in Italia grazie alle vendite online. Nello store anche l'area “camera da letto” in cui sarà presente una selezione speciale di tutti i private brand di Amazon Moda, tra cui find., Iris & Lilly e il più recente Aurique. A ogni articolo esposto sarà associato uno Smile Code attraverso il quale i visitatori potranno effettuare l’acquisto dello stesso direttamente dall’app di Amazon.

Dieci giorni di eventi e offerte speciali

"La nostra attenzione per il cliente ci porta ogni giorno a sperimentare nuove idee e progetti. Con Amazon Loft for Xmas vogliamo dare la possibilità a tutti coloro che lo desiderino di vivere un’esperienza unica e innovativa legata al mondo Amazon – ha spiegato Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. – verrà ricreato l’ambiente e l’anima di una casa in cui riuniremo tutti i brand più apprezzati dai nostri clienti che hanno reso possibile la realizzazione di questo grande progetto espositivo. Milano per noi è una città molto importante perché ospita da ormai 6 anni gli uffici della nostra sede italiana e siamo quindi felici di consolidare il nostro legame con la città, anche con progetti come questo, che rappresentano un valore aggiunto per tutta la cittadinanza". Nei dieci giorni di apertura fa sapere Amazon, saranno diversi gli eventi ai quali poter partecipare, all'interno dell'Amazon Loft for Xmas: presentazioni di libri, incontri con artisti del momento, esibizioni live, showcooking e workshop. Da segnare in agenda già da ora invece l'appuntamento di sabato 17 novembre, alle 17.00, quando Benji & Fede incontreranno i fan e firmeranno le copie di Siamo Solo Noise Limited Edition, il loro album arricchito da quattro pezzi inediti e da “Niente di speciale” cantata con MrRain, uscito lo scorso 2 novembre.