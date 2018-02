in foto: (immagine di repertorio)

Tragedia in montagna in provincia di Lecco. Nel primo pomeriggio di oggi tre alpinisti sono stati travolti da una valanga che si è staccata sulla Grignetta, massiccio montuoso che si trova nel territorio di Mandello del Lario, vicino al ramo lecchese del lago di Como. Per due di loro non c'è stato nulla da fare: quando sono stati raggiunti dai soccorritori erano ormai morti. Il terzo compagno è stato invece recuperato dagli uomini del soccorso alpino, che si sono attivati subito dopo la segnalazione della valanga. I tre alpinisti, secondo le prime e frammentarie informazioni, erano impegnati a scalare un canalone che si trova sulla Grignetta, massiccio che supera i duemila metri d'altezza e che fa parte del gruppo delle Grigne, amate da molti appassionati di montagna. La valanga li ha sorpresi, travolgendoli in pieno.

Mobilitazione generale: due elicotteri in volo.

La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata attorno alle 15.30. Per cercare i tre alpinisti si sono mobilitati la XIXesima delegazione lariana del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico oltre a vigili del fuoco, carabinieri e questura di Lecco. Si sono alzati in volo due elicotteri da Como e Sondrio: purtroppo per due degli alpinisti coinvolti i soccorsi si sono rivelati inutili. Non si conoscono al momento le condizioni della terza persona recuperata. Sulla Grignetta, come sul resto del Lecchese, la giornata di oggi è stata piuttosto calda per il periodo, con il sole visibile nonostante il cielo velato. Probabilmente proprio le particolari condizioni climatiche hanno favorito il distacco della neve sul versante che i tre alpinisti stavano scalando.