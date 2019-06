Cielo coperto, pioggia e forti temporali. Quella di oggi, domenica 9 giugno, sarà una giornata all'insegna del maltempo a Milano. Le previsioni meteo indicano la possibilità di pioggia debole al mattino, con una successiva schiarita nelle prime ore del pomeriggio e poi un marcato peggioramento a partire dal tardo pomeriggio, con l'arrivo di forti temporali. Tanto che, a partire dalle ore 18, scatterà l'allerta meteo per il passaggio di una forte perturbazione. Il Comune, che ha inviato la comunicazione dell'allerta, ha disposto come avviene in questi casi l’attivazione del Coc – il Centro operativo comunale che si trova nel centro di via Drago. A partire dalle 18 scatterà anche il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro, soggetti a esondazioni in caso di forti piogge, e verrà attivato il radar a cura della protezione civile del Comune di Milano. Per fronteggiare eventuali emergenze sono state allertate anche le squadre di Mm, polizia locale e protezione civile.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

L'allerta meteo a Milano terminerà la mattina di lunedì 10 giugno. Le previsioni meteo per l'inizio della prossima settimana non lasciano però sperare niente di buono per gli amanti del sole e del bel tempo. Anche lunedì 10 e martedì 11 giugno si preannunciano infatti giornate all'insegna della pioggia, con la possibilità di temporali alternati a schiarite. Da mercoledì 12 in poi la tendenza è di una generale diminuzione della nuvolosità, con il ritorno del sole. Sul fronte delle temperature, invece, a parte un sensibile calo delle massime nella giornata di domenica 9 giugno, i valori torneranno quelli di questi giorni: caldo intenso, con massime intorno ai 30 gradi.