Allerta meteo a Milano, sabato 13 giugno. Il Centro funzionale monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse a partire dalle ore 14 del pomeriggio di oggi e per le prossime ore. Si attendono forti piogge e temporali, fino a domani mattina, con una criticità gialla, ossia di live intensità. La zona di allerta meteo particolarmenete attenzionata è quella del bacino idrico di Milano, le precipitazioni, anche a carattere temporalesco, potrebbero determinare fenomeni persistenti. Come si apprende dal bollettino, il Comune di Milano attiverà di conseguenza il Centro Operativo Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e saranno allertate le squadre di polizia locale, protezione civile e MM servizi idrici, per graduare l'attivazione del piano di emergenza.

Le previsioni del meteo a Milano per domani, domenica 14 giugno

Domani, domenica 14 giugno, le previsioni del meteo registrano una forte instabilità. Nel dettaglio, di notte si attendono temporali alternati a schiarite, pioggia alternata a schiarite al mattino, con precipitazioni da moderate a deboli. Miglioramento in vista a partire dal pomeriggio, con cielo coperto ma precipitazioni assenti e il quadro meteorologico si manterrà pressoché invariato anche nel corso della serata. Le temperature oscilleranno tra minime di 13 e massime di 26 centigradi.

Le previsioni del meteo per la prossima settimana

La settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 giugno a Milano e in Lombardia ci attende una nuova fase di maltempo, con l'arrivo di due cicloni temporaleschi, che porteranno pioggia, grandine e forte vento. Un parziale miglioramento è previsto per la giornata di venerdì 19 ma il maltempo tornerà nuovamente nel weekend.