in foto: Una diga sul fiume Secchia (fonte: Wikipedia, foto di Seilko)

Le piogge di questi ultimi giorni hanno ingrossato il corso del fiume Secchia, causando un'onda di piena che nella giornata di oggi, 20 marzo, transiterà nel tratto lombardo del corso d'acqua. Per questo motivo il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo per la giornata odierna, emettendo un avviso di moderata criticità (corrispondente al codice arancione) per rischio idraulico localizzato sul fiume Secchia. L'onda di piena sul fiume è transitata alla sezione di Pioppa (in provincia di Modena), dove nelle ultime ore è stato raggiunto il colmo. Attualmente si sta registrando l'ingresso del colmo nel territorio lombardo, precisamente nella provincia di Mantova, mentre raggiungerà la sezione di Bondanello attorno alle ore centrali di oggi. Secondo gli attuali scenari di previsione, come riporta il centro funzionale monitoraggio rischi della Lombardia, i livelli del Secchia in territorio lombardo si manterranno al di sopra della soglia di moderata criticità almeno per tutta la giornata odierna. Il Secchia nasce sull'Appenino tosco-emiliano e, dopo aver percorso 172 chilometri tra l'Emilia Romagna e la Lombardia, sfocia nel fiume Po, della cui riva destra è il secondo maggior affluente dopo il Tanaro.