Allerta meteo gialla su Milano e in tutta la Lombardia: sabato 16 maggio previsti temporali forti

La protezione civile della Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio di temporali forti in tutta la Lombardia per la giornata di sabato 16 maggio. Dopo la bomba d’acqua su Milano che ha provocato l’esondazione del torrente Seveso, con danni e gravi disagi in molti quartieri, la città si prepara a una nuova ondata di maltempo.