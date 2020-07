Allerta meteo di codice giallo (criticità ordinaria) in Lombardia. Dal pomeriggio di domani, venerdì 10 luglio, il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione avvisa che è atteso "un flusso occidentale con impulso instabile" che potrà causare temporali di moderata intensità. La perturbazione riguarderà inizialmente i settori di Nord-ovest, ma entro la serata sarà in estensione sul resto delle Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio di domani sono attesi anche rinforzi di vento localmente sulla pianura e diffusamente in quota, sulle Alpi di confine.

Le zone della Lombardia in cui è stata diramata l'allerta meteo

Le zone omogenee interessate dall'allerta meteo di domani, secondo quanto comunicato dalla protezione civile regionale, sono la Valchiavenna e la Valtellina, in provincia di Sondrio, i laghi e le Prealpi varesine, il Lario e le Prealpi occidentali e le Orobie bergamasche. Su tutte queste zone l'allerta è sempre di codice giallo (rischio ordinario). Sul resto della regione, incluso il nodo idraulico milanese, non sono previste invece allerte meteo e si prevede generalmente bel tempo.

Sabato 11 luglio previsti temporali ovunque in Lombardia

Discorso diverso invece per sabato 11 luglio, quando secondo quanto comunicato dal bollettino meteo della protezione civile regionale il passaggio di una saccatura da Nord-ovest renderà possibili temporali ovunque in Lombardia, in diversi momenti della giornata. Nel pomeriggio di sabato saranno inoltre possibili rinforzi di vento sui settori occidentali e sulla pianura.