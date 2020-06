Scatta l'allerta meteo gialla in Lombardia dove, a partire dalla serata di oggi, venerdì 26 giugno, è attesto il maltempo con forti temporali.

In Lombardia scatta l'allerta gialla per oggi e domani, sabato 27 giugno

Già nel pomeriggio di oggi, e fino a domani, sabato 27 giugno, la Protezione civile lombarda ha annunciato che vi è la possibilità di avere rovesci e temporali isolati sparsi sulle Alpi. Alcune precipitazioni potrebbero avere forte intensità, mentre le Prealpi non dovrebbero essere interessate da particolari rovesci. Diversa la situazione in Pianura, dove è remota la possibilità che si registrino rovesci anche di lieve entità, mentre i settori occidentali sono maggiormente attenzionati, in quanto i forti temporali attesi potrebbero abbattersi con maggiore intensità.

Forti precipitazioni attese anche per la giornata di domenica 28 giugno

Per quanto riguarda invece la giornata di domenica 28 giugno, è previsto un flusso occidentale in intensificazione durante la giornata a causa della discesa dal Nord Europa di una fredda depressione che si concentrerà principalmente sulle Alpi. Dal pomeriggio di domenica, sono attesi diversi rovesci e temporali sparsi sull'arco alpino, mentre sulle Prealpi le precipitazioni saranno isolati. A quanto comunicato per il momento dalla Protezione civile, sarà possibile il verificarsi di fenomeni anche di forte intensità, motivo per cui è raccomandato a tutti di prestare grande attenzione se residenti o interessati a visitare i luoghi in cui è scattata l'allerta gialla per questo weekend.