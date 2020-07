Allerta meteo arancione a Milano per forti temporali in arrivo e rischio idraulico tra la serata di giovedì 2 luglio e la giornata di venerdì 3. Maltempo atteso nelle prossime ore anche in altre aree della Lombardia: codice giallo su Alpi, Prealpi e laghi orientali e occidentali, ma anche in pianura e Appennini. Su Milano i temporali sono attesi dalle 21.

Allerta meteo arancione Milano e Lombardia

"Un'area depressionaria in progressiva traslazione sulla Francia, con associata aria più fredda in quota, favorisce condizioni via via più instabili sul Nord Italia", avverta la protezione civile della Lombardia nel bollettino di allerta del 2 luglio. "Per la giornata odierna (in particolare a partire dalle ultime ore della sera) e nel corso della notte di domani 03 luglio, l'avvezione di aria più fredda in quota associata alla saccatura in discesa da Nord porterà relativa instabilità sulla Lombardia; mentre nel corso della giornata di domani la saccatura si chiuderà in un minimo sul golfo Ligure, favorendo in particolare per le ore tardo pomeridiane e serali decisa instabilità lungo la bassa pianura e sulla parte appenninica della regione".

Temporali in arrivo dalla sera di giovedì 2 luglio

I meteorologi prevedono una prima attività temporalesca tra le ore serali di oggi, 2 luglio, e il mattino di domani, 3 luglio, con precipitazioni diffuse sulla regione, più intense e insistenti sui settori prealpini e di pianura.

Dal pomeriggio di venerdì il minimo depressionario in spostamento sull'alto Tirreno favorirà una decisa avvezione di vorticità, con aria umida instabile dai quadranti orientali, che determineranno precipitazioni temporalesche e convettive, che si svilupperanno prevalentemente sulle aree di pianura e con maggiore insistenza sulla parte più meridionale lungo la linea del Po e Appennino. Nella notte di sabato 4 luglio le precipitazioni saranno confinate sulla parte della Bassa Pianura orientale, quindi dalla mattina previste condizioni in graduale miglioramento.