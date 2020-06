Una nuova allerta meteo a Milano e in Lombardia in questo mese di giugno decisamente piovoso. L'ha diramata il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia per la serata di oggi, 16 giugno, e la giornata di domani, mercoledì 17 giugno. A determinare le precipitazioni, anche intense, saranno due distinte aree depressionarie, una tra le Isole Britanniche e la Francia nord-occidentale e un'altra sui Balcani: "L’interazione tra le masse d’aria mosse da tali circolazioni mantiene spiccato tempo instabile sull’Italia", spiega il bollettino di allerta della Protezione civile.

A Milano allerta dalle 22 di martedì e per tutta la giornata di mercoledì

Sul nodo idraulico di Milano l'allerta è di colore giallo (corrispondente a rischio ordinario) per quanto riguarda il rischio idrogeologico e arancione (rischio moderato) per temporali forti. L'allerta è in vigore dalle 22 di oggi, fino alla notte di domani, mercoledì 17 giugno. Come sempre accade in questi casi, osservati speciali saranno i fiumi Seveso e Lambro, a rischio esondazione in alcuni quartieri di Milano: il Comune attiverà il Coc (Centro operativo comunale) e allerterà le squadre di Mm, Amsa e della polizia locale per intervenire in caso di emergenza.

Il maltempo interesserà comunque buona parte della Lombardia. Già nella giornata di oggi su gran parte dei rilievi saranno possibili locali precipitazioni intense e abbondanti. "Sulla pianura nel pomeriggio saranno possibili veloci rovesci sparsi o temporali tendenti a scemare entro la prima serata a partire da est, un po' più persistenti e potenzialmente forti a ovest – spiega la protezione civile -. In serata nuovi flussi umidi meridionali incominceranno ad interessare le zone occidentali di pianura e prealpi, con possibili inneschi di nuovi fenomeni convettivi che via via si intensificheranno ed estenderanno verso Alta Pianura e zone prealpine centrali".

Domani temporali e rischio grandine sulle zone prealpine e in pianura

Mercoledì mattina le precipitazioni tenderanno ad interessare anche le zone prealpine orientali e pianure prospicienti. Nel pomeriggio diventeranno più intense e diffuse sulle zone orientali, mentre in serata tenderanno a scemare ma senza esaurirsi del tutto, con qualche probabile debole rovescio su Pianura e fascia prealpina. Le zone più interessate da precipitazioni intense saranno la pianura e la fascia prealpina, dove sono previste anche locali grandinate. Sul resto della Lombardi rimane una probabilità medio-alta di temporali forti.