Allerta meteo a Milano dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 3 giugno, fino alla serata di domani giovedì 4 giugno. Sul capoluogo lombardo sono in arrivo forti temporali, che potrebbero far esondare i due fiumi cittadini più a rischio, il Seveso e il Lambro. L'allerta arriva dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, che ha emesso un avviso di criticità moderata (colore arancione, corrispondente a un livello di criticità di grado tre su quattro) per rischio idrogeologico e un avviso di criticità ordinaria (colore giallo, livello due su quattro) per rischio idraulico a causa dei temporali forti che colpiranno anche il bacino di Milano a partire da questa notte. Da Palazzo Marino hanno comunicato che, come avviene in queste circostanze, sarà attivato il Centro operativo comunale (Coc) per monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e il radar. Saranno inoltre allertate le squadre di polizia locale, protezione civile e Mm servizi idrici, pronte a intervenire in caso di esondazione.

Ieri esondazione sfiorata a Milano

Nella giornata di ieri anche Milano è stata colpita dal maltempo che si è abbattuto su buona parte della Lombardia. Il capoluogo lombardo è stato risparmiato dalla grandine (che ha colpito invece la Bergamasca, in particolare Nembro e Alzano Lombardo), ma ha dovuto fronteggiare un nubifragio che ha portato il Seveso a un passo dall'esondazione, che non era invece stata evitata nella notte tra il 14 e il 15 maggio scorsi, quando il Seveso aveva allagato strade, cantine e sottopassi di alcuni quartieri della città causando non pochi disagi.