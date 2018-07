in foto: Una delle più recenti esondazioni del Seveso

Torna l'allerta meteo a Milano: dalle 15 di oggi, venerdì 20 luglio, il passaggio di una perturbazione sul capoluogo lombardo potrà portare forti temporali sulla città. Il centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice giallo, che corrisponde a un rischio moderato. Come accade in queste circostanze il Comune disporrà l’attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale che si trova in via Drago per graduare l'attivazione del piano di emergenza. Saranno inoltre tenuti monitorati i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro – i due corsi d'acqua che in caso di forti piogge sono più a rischio esondazione, come avvenuto l'ultima volta lo scorso 12 maggio – e sarà attivato il radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. Per fronteggiare eventuali situazioni critiche sono state allertate anche le squadre della protezione civile, della polizia locale e di Mm.

La perturbazione che irromperà a Milano e in tutto il Nord Italia è di origine atlantica ed è collegata alla bassa pressione presente sull'Islanda. Secondo le previsioni meteo i temporali sul capoluogo lombardo arriveranno verso le 20 e potranno essere molto intensi. Successivamente il maltempo si dirigerà verso Bergamo. Il weekend sarà ancora all’insegna di temporali al Nord, seppure più sparsi: a Milano sono previste piogge anche sabato 21 luglio, mentre domenica 22 dovrebbe tornare il sole.