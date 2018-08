A Milano si boccheggia per il caldo, ma il maltempo potrebbe essere in agguato. Le grosse nuvole che si stanno addensando in alcune parti del capoluogo lombardo potrebbero portare presto forti temporali in città. A dirlo è il Centro meteo regionale, che ha emanato per la giornata odierna e per domani un'allerta meteo in codice giallo, equivalente a un rischio moderato, per il passaggio anche sull'area di Milano di una perturbazione: prevista la possibilità di forti temporali fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 8 agosto. Come avviene in occasione delle allerte meteo, il Comune di Milano si è già attivato, disponendo l’attivazione del Coc, il Centro operativo comunale istituito presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Sotto osservazione, come sempre in caso di maltempo, i due principali fiumi che attraversano Milano, il Seveso e il Lambro, a rischio esondazione. I livelli idrometrici dei due corsi d'acqua saranno monitorati. Attivato anche il radar a cura della Protezione Civile comunale, mentre sono state allertate anche le squadre di protezione civile, polizia locale e Mm.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni su Milano indicano l'alternanza di sole e caldo e possibili rovesci: al momento sembra che il meteo si sia stabilizzato, regalando al mattino e nel pomeriggio giornate di sole e dalla sera e nella notte rovesci, anche a carattere temporalesco. Una situazione che dovrebbe rimanere immutata fino a sabato 11 agosto, quando cesseranno le precipitazioni serali e notturne. Nonostante la pioggia, sul fronte delle temperature non ci saranno grossi cambiamenti: continuerà a fare molto caldo durante il giorno, con valori che resteranno attorno ai 31-33 gradi di massima.