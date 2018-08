Allerta meteo a Milano, dove il mese di agosto si chiude all'insegna del maltempo. Forti temporali sono infatti previsti a partire da questa sera, giovedì 30 agosto, sul capoluogo lombardo. Regione Lombardia ha pubblicato un avviso di criticità regionale ordinaria, equivalente a un codice giallo, a partire dalle ore 21 di oggi. I temporali forti interesseranno tutta la Lombardia anche nella giornata di domani, venerdì 31 agosto. Il Comune di Milano, come da prassi in questi casi, ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale che si trova in via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Osservati speciali, come sempre, i fiumi Seveso e Lambro, soprattutto dopo l'ultima esondazione lampo avvenuta pochi giorni fa. In quella circostanza il fiume esondò in via Valfurva, zona Niguarda, a causa della pioggia intensa e concentrata in una sola zona: "Non ho mai visto l’acqua salire in così poco tempo – aveva affermato l’assessore alla Mobilità e all’Ambiente del comune di Milano Marco Granelli – Il livello si è alzato di due metri e mezzo in venticinque minuti, in pratica 10 centimetri al minuto". A partire dalle 21 di questa sera sarà avviato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei due fiumi e del radar a cura della protezione civile del Comune di Milano. Allertate anche le squadre della protezione civile, della polizia locale e di Mm. In caso di piogge particolarmente intense, tuttavia, non resterà che guardare nuovamente esondare il Seveso: senza l'avanzamento del piano per contenerne le esondazioni, con le necessarie vasche di decantazione, non si può che sperare nella clemenza del meteo.