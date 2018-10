in foto: Il passo dello Stelvio (Facebook)

Sono la Valtellina e la Valchiavenna, in provincia di Sondrio, i due territori dove è probabilmente massima l'allerta meteo che riguarda tutta la Lombardia (e buona parte dell'Italia). Nella provincia più a nord della regione oggi, lunedì 29 ottobre, si registra il terzo giorno consecutivo di piogge intense sul fondovalle e di fitte nevicate in montagna: uno scenario pienamente invernale. Tra sabato e domenica, secondo gli ultimi rilevamenti, in alcune zone sono caduti 250 millimetri d'acqua: per rendere un'idea della quantità di pioggia caduta si tratta di valori che si avvicinano agli accumuli d'acqua registrati al suolo nei giorni della tragica alluvione dell'estate 1987. Le precipitazioni intense stanno provocando notevoli disagi: stando a quanto comunicato dai vigili del fuoco di Sondrio, da Chiavenna a Bormio sono state oltre venti le uscite per fronteggiare emergenze come allagamenti, frane e altri danni provocati dalle forti precipitazioni. Il maltempo riguarda comunque tutta la regione: a Milano l'allerta è in particolare per il forte vento che sta sferzando da questa mattina il capoluogo. Nel Pavese è invece monitorato il livello del Po, cresciuto di oltre due metri. Allerta rossa su tutta la fascia delle Alpi e della Prealpi: situazione critica nella Bergamasca, con i fiumi Serio e Orio a rischio esondazione.