in foto: Il Seveso esondato (foto di repertorio)

Non si ferma il maltempo a Milano: nuova allerta arancione (criticità moderata) dalle 18 di oggi, martedì 6 novembre fino alle 18 di domani 7 novembre. Il Centro meteo regionale che fa capo alla protezione civile prevede il passaggio sul nodo idraulico di Milano di una perturbazione che potrà causare piogge diffuse da moderate a forti, anche a locale carattere temporalesco. I fenomeni potranno essere più intensi tra la serata di oggi, martedì 6 novembre e la notte. Una generale attenuazione del maltempo si avrà a partire dalla mattinata di domani, mercoledì 7 novembre: il miglioramento proseguirà nel pomeriggio. In vista della nuova allerta meteo, il Comune ha disposto come da prassi l’attivazione del Coc, il Centro operativo comunale istituito in via Drago a partire dalle ore 18 di oggi. Dal Coc si attiverà eventualmente il piano di emergenza qualora la nuova ondata di maltempo dovesse causare particolari disagi.

Restano sorvegliati speciali i fiumi Seveso e Lambro, a rischio esondazione. Sarà attivato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei due corsi d'acqua e del radar a cura della protezione civile del Comune di Milano. Palazzo Marino ha allertato anche le squadre della protezione civile, della polizia locale e di Mm e i tecnici dell'AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po), per definire l’eventuale attivazione dello scolmatore di Palazzolo. Nell'avviso di criticità diramato dalla Regione Lombardia si legge: "Nell’area metropolitana milanese (IM-09) non si esclude la possibilità di locali rovesci anche di forte intensità, che potrebbero determinare criticità legate alla insufficienza idraulica delle reti di drenaggio urbano, locali allagamenti di sottopassi e della sede stradale. Al momento gli incrementi maggiori dei livelli idrometrici e le conseguenti possibili criticità sono previsti sul Seveso, Lambro e reticolo delle Groane nel corso della serata di oggi e nella notte; una valutazione più accurata sarà possibile solo in corso di evento attraverso un’attività di sorveglianza del territorio da parte degli Enti locali e di monitoraggio h24 e nowcasting del Centro Funzionale".