Un allarme bomba sulla metropolitana di Milano, sulla linea rossa (la M1), ha fatto scattare questa mattina le misure di sicurezza provocando gravi disagi alla circolazione dei treni. Fortunatamente, dopo l'intervento delle forze dell'ordine, si è scoperto che si trattava di un falso allarme, come sempre avvenuto finora. È successo tutto poco dopo le 9, in pieno orario di punta: uno zaino sospetto abbandonato su una banchina ha fatto scattare le procedure di sicurezza previste in questi casi. La circolazione dei treni è stata interrotta tra le fermate Molino Dorino e Rho Fiera su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza mentre sul luogo del ritrovamento sono intervenuti agenti della polizia locale di Milano, che hanno accertato il contenuto dello zaino sospetto.

Treni fermi per oltre un'ora: ma era un falso allarme

Dopo le verifiche si è accertato che si è trattato di un falso allarme: il contenuto dello zaino non era pericoloso. La banale dimenticanza ha però provocato pesanti disagi per tutti i pendolari: i treni sono rimasti fermi per oltre un'ora tra Molino Dorino e Rho Fiera, dove è in programma la fiera Mce- Expoconfort. Sulla tratta interessata dalla sospensione Atm ha attivato un collegamento sostitutivo con venti autobus per cercare di attenuare i disagi: le tratte Molino Dorino-Sesto Fs e Bisceglie-Sesto Fs sono invece rimaste regolari per tutta la durata dell'emergenza. Solo dopo le 10 l'intervento delle autorità di pubblica sicurezza si è concluso e la circolazione è ripresa gradualmente anche tra Molino Dorino e Rho Fiera.