Anche nella casa di riposo di Morbegno, in provincia di Sondrio, è allarme per l'elevato numero di decessi tra gli anziani ospiti per sintomi riconducibili al Coronavirus. Gli ultimi dati sono stati forniti dal sindaco Alberto Gavazzi durante una conferenza stampa: i decessi sono stati 49 dall’inizio dell’anno, ma ben 22 si sono verificati nei primi giorni di aprile. Tra gli ospiti della Residenza sanitaria assistita gestita dalla fondazione Ambrosetti Paravicini i decessi sono stati 6 a gennaio di quest'anno, 6 a febbraio, 15 a marzo e 22 fino a ieri, giovedì 9 aprile: 22 sono i casi che potrebbero essere riconducibili la Covid-19, anche se il condizionale è d'obbligo per via dell'assenza di tamponi. Gli esami per accertare la presenza del virus sono iniziati sugli ospiti solo da qualche giorno: 47 quelli finora effettuati, mentre 13 sono stati i dipendenti della struttura tamponati: 6, tra cui due medici, sono risultati positivi, ma in totale sono 58 i dipendenti in malattia e si sospetta che molti di loro possano aver contratto il virus.

I primi giorni di aprile evidenziano un momento difficile

"La preoccupazione è gravissima", ha detto alla testata locale "La Provincia di Sondrio" Italo Rizzi, il presidente della fondazione Rsa Ambrosetti Paravicini. Come altre strutture simili in Lombardia, l'ingresso del virus potrebbe aver avuto e continuare ad avere un impatto terribile sugli ospiti, nella maggior parte dei casi fragili e con patologie pregresse. Anche il primo cittadino è preoccupato, per i decessi all'interno della Rsa così come per l'andamento della pandemia nella rinomata cittadina della Valtellina. Pochi giorni fa il sindaco ha comparato i dati sulla mortalità tra quest'anno e quello passato: "Nel febbraio 2019 la nostra città ha avuto 39 decessi, mentre vi sono stati 20 decessi nel febbraio 2020. A marzo 2019 vi sono stati 24 decessi, mentre sono 36 i decessi registrati a marzo 2020". Se il bimestre del 2020 "non appare dunque al momento come un bimestre particolarmente funesto", come ha scritto il sindaco, "i primi giorni di aprile sembrano evidenziare un momento difficile, a Morbegno come in tutta la Provincia di Sondrio e non solo", anche se il rispetto delle misure di contenimento volute dal governo e dalla Regione "sembra aver prodotto un arresto del trend di diffusione dei nuovi Covid 19", che restano una trentina.