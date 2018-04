Affette da fibrosi cistica, due bambine di 6 e 14 anni erano in attesa di trapianto di polmone, ma gli organi disponibili erano troppo grandi affinché potessero essere ospitati dai loro corpi. E così, l'equipe medica dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo ha letteralmente tagliato in due un polmone arrivato da un donatore più grande, ha modellato i due polmoni che ne sono derivati e li ha posizionati ad hoc nel torace delle due bambine, entrambe non residenti in Lombardia che, a distanza di 12 giorni l'un dall'altra, hanno avuto l'organo per il quale erano in attesa di trapianto. Entrambi gli interventi sono stati eseguiti da un'equipe di chirurghi guidata dal professore Michele Colledan, che nel 2007 e nel 2009 aveva eseguito gli unici altri due trapianti di questo genere effettuati in Italia, allora agli Ospedali Riuniti, sempre a Bergamo.

Come si legge in una nota diramata dallo stesso ospedale, nel caso della bambina di 6 anni è stata utilizzata una tecnica particolare, definita "split": cioè sono stati ottenuti due lobi dal polmone sinistro del donatore; il lobo superiore dell'organo, ruotato di 180 gradi, è stato trapiantato al posto del polmone destro della bambina, mentre il lobo inferiore al posto del sinistro. Anche per il trapianto della 14enne è stata usata una tecnica speciale, perché i polmoni del donatore sono risultati più grandi del previsto. Gli organi da impiantare sono stati quindi ottenuti utilizzando solo la parte inferiore dei due polmoni del donatore. Entrambi gli interventi sono durati all'incirca 8 ore.