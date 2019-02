Un appello commovente e disperato quello che una madre ha deciso di rivolgere ai social network per cercare di restituire il sorriso a suo figlio: L'intera famiglia è stata derubata mentre si trovava a Milano: tra gli oggetti di valore che gli sono stati portati via, il pezzo più inestimabile è rappresentato dal pupazzo del piccolo. La famiglia, di ritorno da una vacanza, era a Milano per prendere un volo che li avrebbe riportati a casa. Giunti in aeroporto – come racconta la donna nel suo messaggio social – scoprono però che il volo è stato cancellato e che avrebbero dovuto attenderne un altro. Decidono così di approfittare del tempo a disposizione per fare un giro a Milano.

Tornati dalla passeggiata, però, scoprono che la loro auto è stata aperta e che i bagagli sono stati rubati: computer, tablet, indumenti e soprattutto Dog Dog, il pupazzo del bambino. "Il furto è avvenuto in zona Brera tra le 11 e le 14 di sabato 23 febbraio – scrive la donna sui social network -. Non abbiamo bisogno di nulla di tutto ciò che ci è stato rubato, tutto quello che abbiamo perso può essere sostituito, ma da qualche parte a Milano quelle valigie sono state gettate e forse in una c'è Dog Dog". L'appello, poi, si conclude così: "Sto mettendo il potere dei social media alla prova nella speranza di rappezzare il cuore infranto di un bambino. Grazie".