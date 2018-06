Ai domiciliari continua a spacciare: in casa ha 32mila euro nascosti nella poltrona

Un cittadino albanese di 33 anni è stato arrestato quest’oggi dai carabinieri a Buccinasco, nella provincia di Milano: l’uomo era già sottoposto al regime degli arresti domiciliari per reati legati alla droga, ma questo non è bastato ad evitare che spacciasse dalla sua abitazione. I militari hanno infatti rinvenuto diversi tipi di droga e oltre 32mila euro in contanti, nascosti in una poltrona.