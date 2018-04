in foto: (Immagine di repertorio)

Un'aggressione dai contorni misteriosi si è verificata all'alba di oggi, mercoledì 18 aprile, a Milano. Poco dopo le 5.30, l'Azienda regionale emergenza urgenza ha ricevuto da un passante la segnalazione di un evento violento in via Tadino, all'angolo con viale Tunisia, nella zona di Porta Venezia. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118, oltre a una pattuglia dei carabinieri. In strada, ferito, giaceva un uomo, poi rivelatosi essere un 35enne di cittadinanza eritrea. Il ferito, secondo quanto riportato dai soccorritori del 118, appariva completamente ubriaco e aveva una vistosa ferita al collo, provocata molto probabilmente da un'arma da taglio. L'uomo è stato soccorso dal personale paramedico e trasportato in codice giallo al Policlinico: le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Adesso sull'episodio indagano i carabinieri, che dovranno cercare di capire chi abbia accoltellato il 35enne e perché. L'uomo, interrogato dai militari dell'Arma, non è riuscito a fornire spiegazioni, probabilmente anche a causa della sua ubriachezza. La speranza è che qualche telecamera di videosorveglianza installata nella zona possa aver ripreso l'accaduto, consentendo agli investigatori di assicurare il responsabile alla giustizia.