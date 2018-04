Una presunta truffa e un vero sequestro di persona. Una vicenda particolare quella accaduta ieri mattina a Saronno, in provincia di Varese. Un agente immobiliare di 36 anni è stato sequestrato per alcuni minuti da un uomo di 58 anni e dai suoi due figli. I tre sequestratori sono clienti dell'agente: avrebbero deciso di vendicarsi in questa maniera di una presunta truffa nei loro confronti, di cui il venditore dovrà rendere conto davanti alla giustizia. Il 58enne, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Desio, come altri clienti aveva versato all'agente immobiliare una caparra di 450 euro per "bloccare" una casa da prendere in affitto. Ma il venditore si era trattenuto i soldi senza poi fornire l'abitazione.

Ieri mattina il 58enne, residente a Gerenzano, ha quindi organizzato un sequestro lampo per vendicarsi dell'immobiliarista truffaldino: con l'aiuto dei due figli di 30 e 25 anni si è recato davanti alla stazione ferroviaria di Saronno, dove ha incontrato l'agente immobiliare, costringendolo a salire su un furgone. Poi ha sottratto al 36enne la fede nuziale, il portafogli e il cellulare, con cui ha chiamato la moglie dell'agente, che abita a Paderno Dugnano: "Se vuoi rivedere tuo marito, restituisci i miei soldi", è stata la minaccia che la donna si è sentita fare. La moglie dell'agente immobiliare, comprensibilmente spaventata, ha subito avvertito i carabinieri. Dopo indagini lampo i militari dell'Arma sono riusciti a rintracciare il 36enne, ancora rinchiuso nel furgone parcheggiato nei pressi della stazione. L'uomo, sotto choc, è stato liberato dai carabinieri, che hanno arrestato i suoi tre sequestratori. Anche il 36enne però potrebbe avere guai con la giustizia: è stato infatti denunciato per la presunta truffa della caparra a fondo perduto. Almeno cinque, secondo i carabinieri, sarebbero infatti i clienti truffati in questo modo dai clienti dell'immobiliarista 36enne, la cui agenzia ha sede a Saronno.