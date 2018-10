in foto: L’aereo ultraleggero precipitato (foto: Vigili del fuoco)

Paura nel pomeriggio a Bedizzole, in provincia di Brescia. Attorno alle 17.30 un aereo ultraleggero è precipitato per cause da accertare, schiantandosi al suolo. A bordo del veicolo, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, c'erano due persone: un uomo di 79 anni e una donna di 47. I due sono stati estratti dall'abitacolo dai vigili del fuoco e consegnati alle cure del personale sanitario, giunto sul luogo dell'incidente con due ambulanze e un elicottero. Le condizioni dei feriti sono serie, anche se nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita: sono stati entrambi soccorsi in codice giallo e trasportati uno alla Poliambulanza e l'altro in elicottero agli Spedali civili di Brescia. Sul luogo dell'incidente, in via Ticino, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Brescia. Adesso, in attesa di un miglioramento delle condizioni dei due feriti, si dovrà cercare di far luce sulle cause di un incidente che poteva avere conseguenze molto più pesanti: l'aereo è infatti caduto nell'orto di una famiglia che abita nella zona artigianale del paese bresciano, a poca distanza dall'abitazione. Bisognerà capire se all'origine dello schianto ci sia stato un errore del pilota, il 79enne, o un guasto meccanico.