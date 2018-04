Sulle chat a luci rosse era conosciuta come "la biondina". Una 38enne di Milano con questo nickname e le sue foto aveva adescato numerosi uomini, fissando ogni volta un appuntamento con loro. Poi, però, al momento dell'incontro, la donna puntualmente era riuscita con una scusa a raggirare i suoi clienti, scappando con i soldi. In altre circostanze agli uomini adescati era andata anche peggio: erano arrivati nei luoghi indicati pensando di poter trascorrere una serata trasgressiva, ma invece avevano trovato ad attenderli la 38enne e i suoi complici, armati, che li avevano ripuliti dei loro averi. Almeno trenta i colpi messi a segno dalla "biondina" e dai suoi complici in tutta Italia con questo sistema. A mettere fine alla sua carriera e alla sua "fama" sono stati i carabinieri di Cremona, agli ordini del maggiore Rocco Papaleo.

Le indagini sono partite quando, a fine marzo, un pensionato di Soresina si era rivolto ai carabinieri per denunciare di essere stato raggirato da una donna conosciuta su internet. Si trattava proprio della "biondina": l'uomo le aveva proposto di passare una notte assieme in un albergo della zona. La donna aveva accettato, ma aveva posto come unica condizione che l'uomo le pagasse in anticipo la stanza. La 38enne, intascati i soldi, si era allontanata con una scusa e non era più tornato. All'anziano raggirato non era rimasto così altro da fare che rivolgersi ai carabinieri. I militari sono riusciti in poco tempo a individuare la "biondina", scoprendo che sul suo conto pendevano decine di denunce per truffa e anche per rapina aggravata in concorso e tentata rapina aggravata. La donna è stata bloccata e trasferita nel carcere di Brescia.